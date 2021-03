Covid: in provincia Milano 897 contagi, 651 a Varese (Di martedì 30 marzo 2021) Milano, 30 mar. (Adnkronos) - Sui 3.271 casi totali di Covid-19 in Lombardia, sono 897 i contagi rilevati nella provincia di Milano, di cui 394 in città. A Brescia ci sono 431 nuovi casi, a Varese 651. Numeri alti anche a Como (368) e a Monza (204). Ci sono poi 130 positivi scoperti a Bergamo, 135 a Cremona, 83 a Lecco, 61 a Lodi, 134 a Mantova, 95 a Pavia e 24 a Sondrio. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 30 marzo 2021), 30 mar. (Adnkronos) - Sui 3.271 casi totali di-19 in Lombardia, sono 897 irilevati nelladi, di cui 394 in città. A Brescia ci sono 431 nuovi casi, a651. Numeri alti anche a Como (368) e a Monza (204). Ci sono poi 130 positivi scoperti a Bergamo, 135 a Cremona, 83 a Lecco, 61 a Lodi, 134 a Mantova, 95 a Pavia e 24 a Sondrio.

