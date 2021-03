Covid, in Italia 16.017 nuovi casi su 301.451 tamponi e altri 529 morti (Di martedì 30 marzo 2021) Sono 16.017 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia, a fronte di 301.451 tamponi eseguiti. Il tasso di positività odierno si attesta al 5,3%, in calo rispetto all'8,2% di lunedì. Nelle ultime ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 30 marzo 2021) Sono 16.017 idi coronavirus registrati in, a fronte di 301.451eseguiti. Il tasso di positività odierno si attesta al 5,3%, in calo rispetto all'8,2% di lunedì. Nelle ultime ...

Advertising

petergomezblog : Pranzo in terrazza: Marattin (Italia Viva) prende la multa anti-Covid: “Chiedo scusa” - myrtamerlino : Siamo davvero il Paese di Pulcinella: nipoti che non possono vedere nonni in altre Regioni, o… - antoguerrera : Cioè, fatemi capire, l'Italia ha firmato un accordo con le farmacie per la somministrazione del vaccino Covid solo oggi, 29 marzo? - SmorfiaDigitale : Vaccini Covid in Italia: cosa cambia dopo l'ultima ordinanza di Figliuolo - Quot... - Martii20212 : questa situazione è davvero ridicola in Australia e corea il covid non c’è più e l’Inghilterra sta arrivando all’im… -