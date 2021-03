Covid, in Campania superate le 800 mila vaccinazioni (Di martedì 30 marzo 2021) superate le 800mila vaccinazioni in Campania. Sono 815.980 le dosi di vaccino anti Covid somministrate nei centri vaccinali della Campania: 571.617 le prime dosi, 244.363 le seconde dosi. I dati sono aggiornati alle ore 12 di oggi, martedì 30 marzo. Questi i dati per categoria: ultraottantenni 253.961 dosi, operatori sanitari e oss 178.048 dosi, personale scuola e università 134.764 dosi, fragili 36.604 dosi, personale non sanitario 34.351 dosi, forze dell’ordine 25.403 dosi, ospiti Rsa 13.639 dosi; categoria “altro”, che comprende fascia 70-79 anni, conviventi-caregiver e personale esterno delle strutture sanitarie, 139.210 dosi. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 30 marzo 2021)le 800in. Sono 815.980 le dosi di vaccino antisomministrate nei centri vaccinali della: 571.617 le prime dosi, 244.363 le seconde dosi. I dati sono aggiornati alle ore 12 di oggi, martedì 30 marzo. Questi i dati per categoria: ultraottantenni 253.961 dosi, operatori sanitari e oss 178.048 dosi, personale scuola e università 134.764 dosi, fragili 36.604 dosi, personale non sanitario 34.351 dosi, forze dell’ordine 25.403 dosi, ospiti Rsa 13.639 dosi; categoria “altro”, che comprende fascia 70-79 anni, conviventi-caregiver e personale esterno delle strutture sanitarie, 139.210 dosi. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

