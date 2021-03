Covid in Campania, molti guariti ma ancora troppe vittime: bollettino di oggi 30 marzo (Di martedì 30 marzo 2021) Sono poco più di 1500 i positivi del giorno in Campania secondo il bollettino dell’Unità di Crisi. I test effettuati sono poco più di 15mila. In percentuale, significa che è positivo il 10,29% dei test, poco più di ieri quando l’indice di contagio era al 9,98%. Si registrano ancora purtroppo 64 decessi, di cui 28 L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 30 marzo 2021) Sono poco più di 1500 i positivi del giorno insecondo ildell’Unità di Crisi. I test effettuati sono poco più di 15mila. In percentuale, significa che è positivo il 10,29% dei test, poco più di ieri quando l’indice di contagio era al 9,98%. Si registranopurtroppo 64 decessi, di cui 28 L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

