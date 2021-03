Covid, in Campania 1.573 casi (10,2% dei tamponi). 64 morti (28 nelle ultime 48 ore) (Di martedì 30 marzo 2021) Sono 1.573 i nuovi casi di coronavirus emersi oggi in Campania dall’analisi di 15.289 tamponi molecolari. Dei 1.573 nuovi positivi, 377 sono risultati sintomatici. Ieri in Campania sono stati eseguiti anche 5.286 tamponi antigenici. Nel bollettino odierno diffuso dall’Unità di crisi della Regione Campania sono inseriti 64 nuovi decessi, 28 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 36 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. Il totale dei decessi in Campania da inizio pandemia sale a 5.325. I nuovi guariti sono 2.837, il totale dei guariti sale a 235.743. In Campania sono 163 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 1.587 quelli ricoverati in reparti di degenza. L'articolo proviene da ... Leggi su ildenaro (Di martedì 30 marzo 2021) Sono 1.573 i nuovidi coronavirus emersi oggi indall’analisi di 15.289molecolari. Dei 1.573 nuovi positivi, 377 sono risultati sintomatici. Ieri insono stati eseguiti anche 5.286antigenici. Nel bollettino odierno diffuso dall’Unità di crisi della Regionesono inseriti 64 nuovi decessi, 28 dei quali avvenuti48 ore e 36 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. Il totale dei decessi inda inizio pandemia sale a 5.325. I nuovi guariti sono 2.837, il totale dei guariti sale a 235.743. Insono 163 i pazientiricoverati in terapia intensiva, 1.587 quelli ricoverati in reparti di degenza. L'articolo proviene da ...

