Covid, in Brasile nuovo picco di morti: quasi 4mila morti in 24 ore (Di martedì 30 marzo 2021) Il Brasile ha registrato 3.780 morti nelle ultime 24 ore per Covid - 19, un nuovo picco nella nazione. I casi sono registrati sono stati 84.949: secondo il Ministero della Salute i decessi ora ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 30 marzo 2021) Ilha registrato 3.780nelle ultime 24 ore per- 19, unnella nazione. I casi sono registrati sono stati 84.949: secondo il Ministero della Salute i decessi ora ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Brasile Covid: ennesimo record di morti in Brasile,3.780 in 24 ore Ancora un tragico record di morti per Covid - 19 in Brasile. Nelle ultime 24 ore, le vittime sono state 3.780 ed i contagi 84.494. Lo rivela il Consiglio nazionale delle segreterie di salute (Conass). Quella odierna è la cifra giornaliera ...

Covid, oltre 128 milioni i contagi al mondo da inizio pandemia Ha superato quota 128 milioni il numero di contagi da Covid - 19 riportati in tutto il mondo da inizio pandemia, secondo i dati dell'università americana ... Seguono il Brasile (12,5 milioni, 313 mila), ...

Covid: ennesimo record di morti in Brasile,3.780 in 24 ore - Ultima Ora Agenzia ANSA

