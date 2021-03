Covid, il premier Mario Draghi e la moglie vaccinati con Astrazeneca nell’hub della stazione Termini, a Roma (Di martedì 30 marzo 2021) Mario Draghi lo aveva annunciato venerdì scorso in conferenza stampa: “Ho fatto la prenotazione per vaccinarmi con Astrazeneca, non mi hanno ancora chiamato, spero la settimana prossima“. Così è stato. In mattinata, infatti, il presidente del Consiglio e la moglie Maria Serenella Cappello si sono sottoposti alla vaccinazione anti-Covid nell’hub della stazione Termini, a Roma, come previsto dal calendario della campagna vaccinale predisposto dalla Regione Lazio. Secondo fonti di Palazzo Chigi, il premier (che ha 73 anni) e la sua consorte hanno ricevuto il farmaco Astrazeneca. Il 9 marzo scorso, invece, era toccato al presidente della Repubblica Sergio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 30 marzo 2021)lo aveva annunciato venerdì scorso in conferenza stampa: “Ho fatto la prenotazione per vaccinarmi con, non mi hanno ancora chiamato, spero la settimana prossima“. Così è stato. In mattinata, infatti, il presidente del Consiglio e laMaria Serenella Cappello si sono sottoposti alla vaccinazione anti-, a, come previsto dal calendariocampagna vaccinale predisposto dalla Regione Lazio. Secondo fonti di Palazzo Chigi, il(che ha 73 anni) e la sua consorte hanno ricevuto il farmaco. Il 9 marzo scorso, invece, era toccato al presidenteRepubblica Sergio ...

Advertising

La7tv : #tagada Le domande di #Damilano a #Renzi: 'Per entrare in quel Gp bisognava essere guariti dal Covid entro due sett… - Agenzia_Ansa : Il presidente del Consiglio Mario Draghi e la moglie Maria Serenella Cappello si sono sottoposti questa mattina all… - repubblica : Covid e governo, il premier Draghi e Speranza gelano il centrodestra: 'No al liberi tutti' - IrlandaOggi : L'Irlanda riapre, con molta calma. Nel paese con il #lockdown più lungo d'Europa stasera il premier dovrebbe annunc… - Pilipo83 : RT @Agenzia_Ansa: Il presidente del Consiglio Mario Draghi e la moglie Maria Serenella Cappello si sono sottoposti questa mattina alla vacc… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid premier Draghi e la moglie vaccinati con AstraZeneca Il premier e la consorte hanno ricevuto la dose di vaccino all'hub della Stazione Termini Il Presidente ...moglie Maria Serenella Cappello si sono sottoposti questa mattina alla vaccinazione anti Covid -...

Draghi vaccinato stamane con Astrazeneca ...la moglie Maria Serenella Cappello si sono sottoposti questa mattina alla vaccinazione anti - covid ... Lo si appredne da fonti di Palazzo Chigi, secondo le quali il premier si è vaccinato con ...

Covid: Albania, morto l'ex premier Fino Agenzia ANSA Vaccino Covid, Draghi: “Per luglio immunità in tutta Europa” Tre punti chiave nelle parole del presidente del Consiglio, Mario Draghi, che ieri durante l’incontro con le Regioni sul piano vaccini anti Covid ha rimarcato come ... speranza né un pronostico”, dice ...

Draghi e la moglie vaccinati con Astrazeneca nell’hub di Termini a Roma Il presidente del consiglio mario Draghi e la moglie Maria Serenella Cappello si sono sottoposti questa mattina alla vaccinazione anti-Covid nell'hub della stazione ... secondo le quali il premier si ...

Ile la consorte hanno ricevuto la dose di vaccino all'hub della Stazione Termini Il Presidente ...moglie Maria Serenella Cappello si sono sottoposti questa mattina alla vaccinazione anti-......la moglie Maria Serenella Cappello si sono sottoposti questa mattina alla vaccinazione anti -... Lo si appredne da fonti di Palazzo Chigi, secondo le quali ilsi è vaccinato con ...Tre punti chiave nelle parole del presidente del Consiglio, Mario Draghi, che ieri durante l’incontro con le Regioni sul piano vaccini anti Covid ha rimarcato come ... speranza né un pronostico”, dice ...Il presidente del consiglio mario Draghi e la moglie Maria Serenella Cappello si sono sottoposti questa mattina alla vaccinazione anti-Covid nell'hub della stazione ... secondo le quali il premier si ...