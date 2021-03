Covid, il nuovo bollettino del ministero della Salute (Di martedì 30 marzo 2021) Le autorità del ministero della Salute hanno comunicato il bilancio dell'emergenza coronavirus al 30 marzo, che sale di 16.017 casi e 529 morti. Coronavirus, bilancio del 30 marzo: 16.017 nuovi casi e 529 morti in più su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 30 marzo 2021) Le autorità delhanno comunicato il bilancio dell'emergenza coronavirus al 30 marzo, che sale di 16.017 casi e 529 morti. Coronavirus, bilancio del 30 marzo: 16.017 nuovi casi e 529 morti in più su Notizie.it.

Advertising

zaiapresidente : ??????? Come si usa il nuovo portale per prenotare le vaccinazioni anti-Covid, attivo dal 1° aprile. Ecco spiegato, i… - rtl1025 : ?? Niente zone gialle: fino al 30 aprile saranno confermate le misure oggi in vigore che prevedono solo zone arancio… - fattoquotidiano : Il vaccino anti-Covid di AstraZeneca cambia nome: si chiamerà Vaxzevria. Pubblicato anche il nuovo bugiardino - gerry6712 : RT @zaiapresidente: ??????? Come si usa il nuovo portale per prenotare le vaccinazioni anti-Covid, attivo dal 1° aprile. Ecco spiegato, in 30… - radioromalibera : ?? Nuovo Podcast! '110 - Sulla liceità morale della vaccinazione' su @Spreaker #covid #vaccinazione -