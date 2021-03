Covid, il dramma di Furino: “Mia moglie è morta, credo di avere fatto da untore” (Di martedì 30 marzo 2021) L’ex calciatore della Juventus Giuseppe Furino parla della morte della moglie: “Purtroppo credo di avere fatto da untore”. Intervenuto ai microfoni de il Corriere della Sera, Giuseppe Furino, ex calciatore della Juventus, ha parlato del dramma del Covid e della scomparsa di sua moglie, morta dopo il ricovero avvenuto per problemi di saturazione. Covid, Giuseppe Furino: “Purtroppo credo di avere fatto da untore” “Purtroppo credo di avere fatto da untore, portando a casa il virus. Ci ha preso tutti, in famiglia. Ma mentre noi ... Leggi su newsmondo (Di martedì 30 marzo 2021) L’ex calciatore della Juventus Giuseppeparla della morte della: “Purtroppodida”. Intervenuto ai microfoni de il Corriere della Sera, Giuseppe, ex calciatore della Juventus, ha parlato deldele della scomparsa di suadopo il ricovero avvenuto per problemi di saturazione., Giuseppe: “Purtroppodida” “Purtroppodida, portando a casa il virus. Ci ha preso tutti, in famiglia. Ma mentre noi ...

