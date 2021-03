COVID, il bollettino dell’Asl di Avellino: la mappa dei contagi in Irpinia (Di martedì 30 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti L’Azienda Sanitaria Locale comunica su 986 tamponi effettuati sono risultate positive al COVID 100 persone: – 2, residenti nel comune di Altavilla Irpina; – 6, residenti nel comune di Ariano irpino; – 4, residenti nel comune di Atripalda; – 9, residenti nel comune di Avella; – 11, residenti nel comune di Avellino; – 7, residenti nel comune di Avella; – 1, residente nel comune di Baiano; – 2, residenti nel comune di Calitri; – 1, residente nel comune di Capriglia Irpina; – 2, residenti nel comune di Conza della Campania; – 1, residente nel comune di Domicella; – 1, residente nel comune di Flumeri; – 3, residenti nel comune di Frigento; – 1, residente nel comune di Lapio; – 3, residenti nel comune di Lauro; – 1, residente nel comune di Lioni; – 3, residenti nel comune di Mirabella Ecalno; – 1, residente nel comune ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 30 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti L’Azienda Sanitaria Locale comunica su 986 tamponi effettuati sono risultate positive al100 persone: – 2, residenti nel comune di Altavilla Irpina; – 6, residenti nel comune di Ariano irpino; – 4, residenti nel comune di Atripalda; – 9, residenti nel comune di Avella; – 11, residenti nel comune di; – 7, residenti nel comune di Avella; – 1, residente nel comune di Baiano; – 2, residenti nel comune di Calitri; – 1, residente nel comune di Capriglia Irpina; – 2, residenti nel comune di Conza della Campania; – 1, residente nel comune di Domicella; – 1, residente nel comune di Flumeri; – 3, residenti nel comune di Frigento; – 1, residente nel comune di Lapio; – 3, residenti nel comune di Lauro; – 1, residente nel comune di Lioni; – 3, residenti nel comune di Mirabella Ecalno; – 1, residente nel comune ...

Advertising

SkyTG24 : In arrivo una nuova ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza. Cosa prevede: - SkyTG24 : Verrà distribuito oggi il lotto più importante giunto all'Italia finora: un milione di dosi di #vaccino anti-Covid… - SkyTG24 : Oggi è alto il numero dei decessi che sono 551: mai così tante vittime in 24 ore dal 26 gennaio… - tribuna_treviso : [IL BOLLETTINO] Ore 8, la pressione del Covid non diminuisce. Anzi. Improvviso aumento dei decessi in Veneto, che r… - anteprima24 : ** COVID, il bollettino dell’Asl di #Avellino: la mappa dei contagi in Irpinia ** -