Covid | i cani fiutano i positivi | via al progetto a Roma

Al via a Roma, nel drive-in Campus test del policlinico universitario Campus Bio-Medico, un progetto per l'addestramento di cani 'fiuta-Covid'. Da aprile a giugno le unità cinofile saranno appositamente addestrate, da professionisti attivi negli ambiti della safety & security, nel riconoscere la presenza del Covid-19 nel sudore dei pazienti che ogni giorno si recano al drive-in per effettuare il tampone. L'efficienza dell'olfatto del cane verrà messa alla prova con i test molecolari per la diagnosi di Covid-19. Le procedure permetteranno la tracciabilità del lavoro e saranno svolte in piena sicurezza per l'operatore, per il cane e dal punto di vista scientifico. Il progetto decolla con la collaborazione di NGS Srl, impegnata nell'impiego di cani

