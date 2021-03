Covid, guadagni da urlo: ecco quanto fruttano i vaccini alle Big Pharma (Di martedì 30 marzo 2021) Mentre il Covid continua a correre, non si fermano anche le case farmaceutiche nel produrre vaccini che gli porteranno lauti guadagni. Vaccino anti-Covid – immagini di repertorio (Getty Images)Sono l’argomento più gettonato di questi giorni: i vaccini. In Europa stanno arrivando a rilento e un po’ tutti i paese stanno avendo dei seri problemi. Questa, infatti, sembra essere l’unica strada percorribile per provare a chiudere questa storia del Covid che sta mettendo in ginocchio l’economia mondiale. A beneficiare di tutto questo però sono senza ombra di dubbio le Big Pharma. Storicamente i vaccini non portano grossi guadagni alle case farmaceutiche, ma questa volta è diverso. L’uso globale, infatti, ha ... Leggi su chenews (Di martedì 30 marzo 2021) Mentre ilcontinua a correre, non si fermano anche le case farmaceutiche nel produrreche gli porteranno lauti. Vaccino anti-– immagini di repertorio (Getty Images)Sono l’argomento più gettonato di questi giorni: i. In Europa stanno arrivando a rilento e un po’ tutti i paese stanno avendo dei seri problemi. Questa, infatti, sembra essere l’unica strada percorribile per provare a chiudere questa storia delche sta mettendo in ginocchio l’economia mondiale. A beneficiare di tutto questo però sono senza ombra di dubbio le Big. Storicamente inon portano grossicase farmaceutiche, ma questa volta è diverso. L’uso globale, infatti, ha ...

