Covid: Gori, 'ora lavorare per migliorare reddito cittadinanza' (Di martedì 30 marzo 2021) Milano, 30 mar. (Adnkronos) - Ora che il Covid ha peggiorato la condizione di povertà di parte della popolazione, bisogna migliorare il reddito di cittadinanza. Ne è convinto il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori. "Sono tra quelli che hanno criticato la decisione del 2018 di cancellare il reddito di inclusione per dare vita al reddito cittadinanza però oggi questo abbiamo, dobbiamo lavorare per migliorarlo", dice a Stasera Italia su Rete 4. "Più di 2 mln di famiglie sono in povertà assoluta, e sappiamo che quella misura penalizza i gruppi familiari numerosi, sappiamo che non aiuta la famiglia con disabili, sappiamo che non aiuta gli stranieri, che sono un terzo dei poveri del paese". Secondo Gori, "si deve ...

