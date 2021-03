Covid, Genova è la prima città a vaccinare in farmacia (Di martedì 30 marzo 2021) Il sindaco di Genova, Marco Bucci, ha inaugurato oggi l'inizio delle vaccinazioni anche nelle farmacie. 'Genova è la prima in Italia a somministrare vaccini in farmacia. Un esempio importante, un ... Leggi su globalist (Di martedì 30 marzo 2021) Il sindaco di, Marco Bucci, ha inaugurato oggi l'inizio delle vaccinazioni anche nelle farmacie. 'è lain Italia a somministrare vaccini in. Un esempio importante, un ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Genova Covid, Genova è la prima città a vaccinare in farmacia Il sindaco di Genova, Marco Bucci, ha inaugurato oggi l'inizio delle vaccinazioni anche nelle farmacie. 'Genova è la prima in Italia a somministrare vaccini in farmacia. Un esempio importante, un grosso passo avanti per tutta l'Italia'. La campagna vaccinale ne coinvolge al momento 52 e, a pieno regime, ...

Covid: boom contagi a Genova e Savona, in aumento i ricoveri

A Genova la prima farmacia in Italia a somministrare i vaccini Via libera da oggi alle vaccinazioni anti-Covid nelle farmacie. Oggi a Genova i farmacisti hanno iniziato a vaccinare: "E' la prima in Italia, un esempio importante", ha detto il sindaco Marco Bucci.

