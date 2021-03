Covid: Galliani, 'ho sofferto le pene dell'inferno, quando ho visto la luce ho pianto' (Di mercoledì 31 marzo 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 31 marzo 2021) su Notizie.it.

DiMarzio : Adriano #Galliani ha lasciato il San Raffaele, dove era ricoverato in seguito alla positività al #Covid19 - TV7Benevento : Covid: Galliani, 'ho sofferto le pene dell'inferno, quando ho visto la luce ho pianto' (2)... - TV7Benevento : Covid: Galliani, 'ho sofferto le pene dell'inferno, quando ho visto la luce ho pianto'... - svirgola2 : RT @tanzmax: Nell'ora supremissima dell'unità naziunala: Galliani guarisce dal #Covid dopo essersi fatto ricoverare in via precauzionale: l… - tanzmax : Nell'ora supremissima dell'unità naziunala: Galliani guarisce dal #Covid dopo essersi fatto ricoverare in via preca… -