Covid | Galliani | ' ho sofferto le pene dell' inferno | quando ho visto la luce ho pianto' 2

(Adnkronos) - Galliani insieme a Casini ha deciso di ringraziare la Madonna di San Luca, "Vorrò ringraziare la Madonna di San Luca con Pierferdinando Casini, che fortunatamente ha avuto il Covid in maniera più leggera. La mia prima fidanzata da ragazzo era di Bologna e conosco bene la salita che va a San Luca e sono sempre stato affezionato a questa Basilica, quindi abbiamo pensato di andare, appena sarà possibile, certamente a piedi sulla collina di San Luca a ringraziare la Madonna".

