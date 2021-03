Covid | Figliuolo | “Regioni vaccinino anche non residenti”

Leggi su corrierenazionale

(Di martedì 30 marzo 2021) Il Commissario straordinario all’emergenzadispone l’obbligo ae province di vaccinarei nonVacciniai non. “Ogni Regione o Provincia autonoma proceda alla vaccinazione non solo della popolazione ivi residente madi quella domiciliata nel territorio regionale per motivi di lavoro, di assistenza familiare o per qualunque altro… L'articolo Corriere Nazionale.