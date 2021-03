Covid, Figliuolo: “Regioni e province vaccinino anche i non residenti” (Di martedì 30 marzo 2021) ROMA – “Ogni Regione o Provincia autonoma proceda alla vaccinazione non solo della popolazione ivi residente ma anche di quella domiciliata nel territorio regionale per motivi di lavoro, di assistenza familiare o per qualunque altro giustificato e comprovato motivo che imponga una presenza continuativa nella Regione o Provincia Autonoma”. Così si legge nell’ordinanza 3/2021 del commissario straordinario all’emergenza Covid-19, Francesco Paolo Figliuolo, che con il provvedimento dispone pertanto l’obbligo per le Regioni di provvedere alla somministrazione del vaccino anche ai non residenti in Regione. Leggi su dire (Di martedì 30 marzo 2021) ROMA – “Ogni Regione o Provincia autonoma proceda alla vaccinazione non solo della popolazione ivi residente ma anche di quella domiciliata nel territorio regionale per motivi di lavoro, di assistenza familiare o per qualunque altro giustificato e comprovato motivo che imponga una presenza continuativa nella Regione o Provincia Autonoma”. Così si legge nell’ordinanza 3/2021 del commissario straordinario all’emergenza Covid-19, Francesco Paolo Figliuolo, che con il provvedimento dispone pertanto l’obbligo per le Regioni di provvedere alla somministrazione del vaccino anche ai non residenti in Regione.

