Covid Emilia Romagna, oggi 1.187 contagi: dati 30 marzo (Di martedì 30 marzo 2021) Sono 1.187 i casi di coronavirus registrati oggi 30 marzo in Emilia Romagna. Secondo il bollettino quotidiano ci sono inoltre 67 decessi e 1.917 i guariti. Dall'inizio dell'epidemia nella regione si sono registrati 334.343 contagi. I nuovi casi sono stati rilevati su un totale di 33.338 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 3,6%. Dei decessi 1 si è verificato in provincia di Piacenza (un uomo di 83 anni), 5 a Parma (4 donne, di 61, 72, 79 e 82 anni e un uomo di 71 anni), 5 nella provincia di Reggio Emilia (due donne di 85 e 100 anni, e tre uomini di 89, 92 e 94 anni), 9 nella provincia di Modena (6 donne, rispettivamente di 70, 76, 79, 80, 90 e 97 anni; 3 uomini, di 82, 93 e 101 anni), 20 nella provincia di ...

