Covid, De Luca blinda la Campania a Pasqua: alt alle processioni. Off-limits il Santuario di Madonna dell'Arco (Di martedì 30 marzo 2021) Per il secondo anno consecutivo, il presidente della Campania, Vincenzo De Luca, firma misure più restrittive per blindare la regione in vista della Pasqua, evitando assembramenti. L'ordinanza numero 12/2021, con disposizioni di prevenzione sanitaria in vista delle festività, sarà pubblicata a breve, e, accanto a indicazioni stringenti, vi spicca il divieto di fermarsi nei pressi del Santuario della Madonna dell'Arco, uno dei tre luoghi di culto del territorio più popolari e frequentati, con l'icona della Vergine che sanguinò nel 1450. Qui, nel lunedì in Albis, si tiene la processione dei fujenti. Nei giorni 3, 4 e 5 aprile prossimi, invece, per disposizione del governatore, è interdetto l'accesso alla frazione di Madonna dell'Arco.

