Covid, dati falsati dalla Regione Sicilia: la difesa del governatore – Video (Di martedì 30 marzo 2021) dati Covid falsati in Sicilia, Musumeci a La7: “Noi i primi a fare le zone rosse mentre il resto d’Italia voleva stare in arancione” Il caso dei dati falsati per evitare la zona rossa ha sconvolto non solo la politica, ma l’intero paese che ancora lotta contro la pandemia. La procura di Trapani sta indagando L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 30 marzo 2021)in, Musumeci a La7: “Noi i primi a fare le zone rosse mentre il resto d’Italia voleva stare in arancione” Il caso deiper evitare la zona rossa ha sconvolto non solo la politica, ma l’intero paese che ancora lotta contro la pandemia. La procura di Trapani sta indagando L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

Agenzia_Ansa : Ai domiciliari alcuni appartenenti dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana per aver alterato i dati s… - petergomezblog : Sicilia, “dati Covid falsi comunicati all’Iss per evitare restrizioni”: tre arresti. Indagato anche l’assessore reg… - NicolaMorra63 : In #Sicilia l'assessore alla Salute #Razza è indagato e tre dipendenti della Regione sono stati arrestati.… - RichbonesE : RT @petergomezblog: Dati Covid truccati, succede solo in Sicilia? - Franco32656300 : @lucamattanza Che si fa? Si ride o si piange? Bravo il Sindaco Orlando che ha detto che Palermo si costituirà parte… -