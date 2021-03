Covid, cura domiciliare: studio Spallanzani per over 65 (Di martedì 30 marzo 2021) Covid e cura domiciliare dei pazienti over 65 che presentano sintomi lievi con l’interferone beta: è l’obiettivo di uno studio promosso dall’Istituto di farmacologia traslazionale (Ift) del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr), disegnato in collaborazione con l’Istituto superiore di sanità (Iss). Dopo che l’Agenzia italiana del farmaco Aifa ha approvato il trial, i ricercatori sono pronti ad arruolare pazienti sul territorio romano. La sperimentazione sarà condotta dall’Istituto nazionale per le malattie infettive (Inmi) ‘Lazzaro Spallanzani’ della Capitale, in collaborazione con l’Unità speciale di continuità assistenziale regionale (Uscar), mentre i risultati saranno analizzati dall’Iss per valutare l’efficacia del trattamento nel ridurre la progressione a forme più severe e ... Leggi su italiasera (Di martedì 30 marzo 2021)dei pazienti65 che presentano sintomi lievi con l’interferone beta: è l’obiettivo di unopromosso dall’Istituto di farmacologia traslazionale (Ift) del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr), disegnato in collaborazione con l’Istituto superiore di sanità (Iss). Dopo che l’Agenzia italiana del farmaco Aifa ha approvato il trial, i ricercatori sono pronti ad arruolare pazienti sul territorio romano. La sperimentazione sarà condotta dall’Istituto nazionale per le malattie infettive (Inmi) ‘Lazzaro’ della Capitale, in collaborazione con l’Unità speciale di continuità assistenziale regionale (Uscar), mentre i risultati saranno analizzati dall’Iss per valutare l’efficacia del trattamento nel ridurre la progressione a forme più severe e ...

