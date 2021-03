(Di martedì 30 marzo 2021)zona rossa alle prese con l’emergenza coronavirus con un indice Rt stimato a 1.31. Per questo, il governatore Vincenzo De Luca ha firmato oggi una nuovacon restrizioni in vista della. L’Unità di crisi della Regioneha infatti acquisito i dati di proiezione settimanale elaborati dal Ministero della Salute e dall’Istituto superiore di sanità “che prevedono per laun Rt pari a 1,31, con intervallo di confidenza tra 1,27 e 1,34”. Un dato che attesta “un nuovo aumento della contagiosità sul territorio regionale”, si legge nell’contenente “disposizioni di prevenzione sanitaria in vista delle festivitàli”. Nella settimana tra il 15 marzo e il 21 marzo il dato dell’Rt per lasi attestava ...

Advertising

VincenzoDeLuca : ??#COVID19, ORDINANZA Firmata l’ordinanza n. 12/2021 che contiene disposizioni di prevenzione sanitaria in vista d… - fattoquotidiano : Covid, la Campania comprerà il vaccino Sputnik. Contratto con fondo russo che diventerà efficace quando Ema darà vi… - VincenzoDeLuca : ??#COVID19, IN CAMPANIA PARTE IL “PASSAPORTO VACCINALE” Ecco i dettagli?? - zazoomblog : Covid Campania stretta sulla Pasqua: ordinanza - #Covid #Campania #stretta #sulla - lifestyleblogit : Covid Campania, stretta sulla Pasqua: ordinanza - -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Campania

Regione Campania

Nella settimana tra il 15 marzo e il 21 marzo il dato dell'Rt per lasi attestava all'1,05. Questo aumento della contagiosità, insieme ai "casi di affollamento e assembramenti registrati già ...Ed è proprio diche l'ex calciatore ha parlato in una intervista al Corriere della sera. Il ... un'altra epidemia lo costrinse a cambiare casa: 'Ci furono dei casi di tifo in, nel paese ...Campania zona rossa alle prese con l’emergenza coronavirus con un indice Rt stimato a 1.31. Per questo, il governatore Vincenzo De Luca ha firmato oggi una nuova ordinanza con restrizioni in vista ...“De Luca ha imposto il blocco scolastico quando non doveva essere così, è stata una scelta esagerata. Le decisioni unilaterali prese in Campania non hanno risposto adeguatamente alla decisione central ...