Covid Campania | stretta sulla Pasqua | ordinanza

(Di martedì 30 marzo 2021)zona rossa alle prese con l’emergenza coronavirus con un indice Rt stimato a 1.31. Per questo, il governatore Vincenzo De Luca ha firmato oggi una nuovacon restrizioni in vista della. L’Unità di crisi della Regioneha infatti acquisito i dati di proiezione settimanale elaborati dal Ministero della Salute e dall’Istituto superiore di sanità “che prevedono per laun Rt pari a 1,31, con intervallo di confidenza tra 1,27 e 1,34”. Un dato che attesta “un nuovo aumento della contagiosità sul territorio regionale”, si legge nell’contenente “disposizioni di prevenzione sanitaria in vista delle festivitàli”. Nella settimana tra il 15 marzo e il 21 marzo il dato dell’Rt per lasi attestava ...

... 29 marzo, sono stati processati 1.296 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da- 19, ... 1 persona residente ine in isolamento a Melfi, 2 persone residenti in Emilia - Romagna e ...... Torino), 'Shopville Gran Reno' (Casalecchio di Reno, Bologna), 'Centro commerciale' (... è stato colpito particolarmente duramente quest'anno dalle chiusure di negozi- 19, poiché non è ...Per il weekend di Pasqua (3-4-5 aprile) sono previsti tre giorni di Zona Rossa in modo da impedire l’aumento dei contagi da Covid (la regione Campania è già in Zona Rossa come da ordinanza ministerial ...NAPOLI – Continua l’impegno della Regione Campania per la città di Napoli nella lotta al Covid, da giovedì 1 aprile l’ASL Napoli 1 Centro aprirà il nuovo Centro Vaccinale presso la Fagianeria nel Real ...