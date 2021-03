Covid Campania, oggi 1.573 contagi: bollettino 30 marzo (Di martedì 30 marzo 2021) Sono 1.573 i nuovi contagi di Coronavirus in Campania secondo i dati del bollettino di oggi, 30 marzo. Nella regione in zona rossa, che si prepara alle ulteriori restrizioni per Pasqua previste dall’ordinanza di De Luca dopo le stime sull’indice Rt a 1,31, sono stati registrati altri 64 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 15.289 tamponi molecolari. Ieri in Campania sono stati eseguiti anche 5.286 tamponi antigenici. Dei 64 nuovi decessi, 28 sono avvenuti nelle ultime 48 ore e 36 in precedenza, ma registrati ieri. Il totale delle vittime in Campania da inizio pandemia sale a 5.325. I nuovi guariti sono 2.837, il totale dei guariti sale a 235.743. In Campania sono 163 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, ... Leggi su italiasera (Di martedì 30 marzo 2021) Sono 1.573 i nuovidi Coronavirus insecondo i dati deldi, 30. Nella regione in zona rossa, che si prepara alle ulteriori restrizioni per Pasqua previste dall’ordinanza di De Luca dopo le stime sull’indice Rt a 1,31, sono stati registrati altri 64 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 15.289 tamponi molecolari. Ieri insono stati eseguiti anche 5.286 tamponi antigenici. Dei 64 nuovi decessi, 28 sono avvenuti nelle ultime 48 ore e 36 in precedenza, ma registrati ieri. Il totale delle vittime inda inizio pandemia sale a 5.325. I nuovi guariti sono 2.837, il totale dei guariti sale a 235.743. Insono 163 i pazientiricoverati in terapia intensiva, ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Campania Covid in Campania, oggi 1.573 positivi e 64 morti: l'indice di contagio torna sopra il 10% Aumentano i nuovi positivi ma resta stabile la curva dei contagi da in Campania: oggi il virus fa registrare 1.573 positivi su 15.289 tamponi molecolari esaminati , 404 in più di ieri con 5.282 tamponi processati in meno. In percentuale, significa che è positivo il 10,29%...

Covid Campania, oggi 1.573 contagi: bollettino 30 marzo In Campania sono 163 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 1.587 quelli ricoverati in reparti di degenza.

COVID-19, AGGIORNAMENTO - Primo Piano Regione Campania Bollettino Campania, 64 vittime e 1573 nuovi positivi NAPOLI - Oggi in Campania i tamponi positivi sono 1.573 dei 15.289 processati nelle ultime 24 ore (il 10,2%), tra i nuovi contagiati ci sono 377 sintomatici, il 23%. Sono 64 le nuove vittime del Covid ...

