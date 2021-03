Covid Campania, oggi 1.573 contagi: bollettino 30 marzo (Di martedì 30 marzo 2021) Sono 1.573 i nuovi contagi di Coronavirus in Campania secondo i dati del bollettino di oggi, 30 marzo. Nella regione in zona rossa, che si prepara alle ulteriori restrizioni per Pasqua previste dall’ordinanza di De Luca dopo le stime sull’indice Rt a 1,31, sono stati registrati altri 64 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 15.289 tamponi molecolari. Ieri in Campania sono stati eseguiti anche 5.286 tamponi antigenici. Dei 64 nuovi decessi, 28 sono avvenuti nelle ultime 48 ore e 36 in precedenza, ma registrati ieri. Il totale delle vittime in Campania da inizio pandemia sale a 5.325. I nuovi guariti sono 2.837, il totale dei guariti sale a 235.743. In Campania sono 163 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 30 marzo 2021) Sono 1.573 i nuovidi Coronavirus insecondo i dati deldi, 30. Nella regione in zona rossa, che si prepara alle ulteriori restrizioni per Pasqua previste dall’ordinanza di De Luca dopo le stime sull’indice Rt a 1,31, sono stati registrati altri 64 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 15.289 tamponi molecolari. Ieri insono stati eseguiti anche 5.286 tamponi antigenici. Dei 64 nuovi decessi, 28 sono avvenuti nelle ultime 48 ore e 36 in precedenza, ma registrati ieri. Il totale delle vittime inda inizio pandemia sale a 5.325. I nuovi guariti sono 2.837, il totale dei guariti sale a 235.743. Insono 163 i pazientiricoverati in terapia intensiva, ...

Advertising

VincenzoDeLuca : ??#COVID19, ORDINANZA Firmata l’ordinanza n. 12/2021 che contiene disposizioni di prevenzione sanitaria in vista d… - fattoquotidiano : Covid, la Campania comprerà il vaccino Sputnik. Contratto con fondo russo che diventerà efficace quando Ema darà vi… - VincenzoDeLuca : ??#COVID19, IN CAMPANIA PARTE IL “PASSAPORTO VACCINALE” Ecco i dettagli?? - Yogaolic : RT @NapoliToday: #Cronaca Covid in Campania: bollettino vaccinazioni aggiornato al 30 marzo - RosPalumbo71 : RT @VincenzoDeLuca: ??#COVID19, BOLLETTINO VACCINAZIONI DEL 30 MARZO 2021 (ORE 12) Ecco l’aggiornamento?? -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Campania Covid: in Campania 1.573 nuovi casi, 64 morti e 2.837 guariti In Campania sono 163 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 1.587 quelli ricoverati in reparti di degenza.

Covid Campania: bollettino vaccinale oggi 30 marzo La Regione Campania attraverso un comunicato ha fatto il punto della situazione per quanto concerne le vaccinazioni. Si comunicano, nel grafico allegato, i dati delle vaccinazioni in Campania aggiornati alle ore 12 del 30 marzo 2021. Complessivamente sono stati vaccinati con la prima dose 571.617 cittadini. Di questi 244.363 hanno ricevuto la seconda dose. Chi è Martina: età, ...

COVID-19, AGGIORNAMENTO - Primo Piano Regione Campania Covid Campania, oggi 1.573 contagi: bollettino 30 marzo (Adnkronos) - Sono 1.573 i nuovi contagi di Coronavirus in Campania secondo i dati del bollettino di oggi, 30 marzo. Nella regione in zona rossa, che si prepara alle ulteriori restrizioni per Pasqua p ...

Altri 64 decessi in Campania: il Covid che fa paura Ed anche oggi in Campania piangiamo 64 vittime. Persone che vanno ad aggiungersi alle 54 vittime di ieri. Raggiungendo le 5.325 vittime.

Insono 163 i pazientiricoverati in terapia intensiva, 1.587 quelli ricoverati in reparti di degenza.La Regioneattraverso un comunicato ha fatto il punto della situazione per quanto concerne le vaccinazioni. Si comunicano, nel grafico allegato, i dati delle vaccinazioni inaggiornati alle ore 12 del 30 marzo 2021. Complessivamente sono stati vaccinati con la prima dose 571.617 cittadini. Di questi 244.363 hanno ricevuto la seconda dose. Chi è Martina: età, ...(Adnkronos) - Sono 1.573 i nuovi contagi di Coronavirus in Campania secondo i dati del bollettino di oggi, 30 marzo. Nella regione in zona rossa, che si prepara alle ulteriori restrizioni per Pasqua p ...Ed anche oggi in Campania piangiamo 64 vittime. Persone che vanno ad aggiungersi alle 54 vittime di ieri. Raggiungendo le 5.325 vittime.