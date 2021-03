Covid, Burioni: “Europa ha messo in atto una catastrofe vaccinale” (Di martedì 30 marzo 2021) ANCONA – “Sono un europeista convinto ma purtroppo dobbiamo prendere atto del fatto che in questo caso l’Europa ha messo in atto una catastrofe vaccinale perché mentre altri paesi si sono mossi prontamente e con velocità noi qui stiamo molto indietro”. Lo ha detto professore Roberto Burioni questa mattina nel corso della seduta del consiglio regionale delle Marche dedicata al medico Carlo Urbani che per primo identificò la Sars nel 2003, rimanendone poi vittima il 29 marzo dello stesso anno. Leggi su dire (Di martedì 30 marzo 2021) ANCONA – “Sono un europeista convinto ma purtroppo dobbiamo prendere atto del fatto che in questo caso l’Europa ha messo in atto una catastrofe vaccinale perché mentre altri paesi si sono mossi prontamente e con velocità noi qui stiamo molto indietro”. Lo ha detto professore Roberto Burioni questa mattina nel corso della seduta del consiglio regionale delle Marche dedicata al medico Carlo Urbani che per primo identificò la Sars nel 2003, rimanendone poi vittima il 29 marzo dello stesso anno.

