Covid: Boccia, 'basta con illusioni Lega, si riaprirà quando la Sanità sarà al sicuro' (Di martedì 30 marzo 2021) Roma, 30 mar (Adnkronos) - "Da tutta Europa, dalla Francia alla Germania, giungono segnali molto preoccupanti sul rischio di una forte ripresa della pandemia. In Italia anche oggi piangiamo 529 vittime. Fare finta di non vedere questi dati preoccupanti e spingere per un veloce allentamento delle misure vuol dire mettere a rischio il Paese nel suo sforzo supremo della campagna vaccinale e della tenuta delle reti ospedaliere che, in molte Regioni, sono in piena emergenza". Lo ha detto Francesco Boccia, deputato e membro della segreteria nazionale Pd, intervenendo alla Consultazione del circolo Pd di Castellammare di Stabia per discutere del vademecum con i 21 punti lanciati dal segretario Enrico Letta. "Ricominceremo ad aprire quando le reti sanitarie torneranno in sicurezza. E la ripresa economica sarà certa e duratura.

