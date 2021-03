Covid, Bianca Berlinguer conduce Cartabianca da casa – Video (Di martedì 30 marzo 2021) Bianca Berlinguer conduce da casa - CartaBianca “Buonasera e bentornati a CartaBianca. Questa sera, lo state vedendo tutti, non sono nello studio, come sempre, ma andrò in onda dal soggiorno di casa mia”. Con queste parole Bianca Berlinguer dà il via all’appuntamento del martedì con CartaBianca. Anche lei, causa Covid, sperimenta dunque la conduzione da casa. “Anche a me è capitato, come a tanti italiani, di entrare in contatto con una persona positiva e dunque sarò in isolamento ancora per alcuni giorni“ ha spiegato la Berlinguer, che è invece negativa al virus. “Abbiamo voluto comunque rispettare questo appuntamento settimanale con voi, perché così ci è ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 30 marzo 2021)da- Carta“Buonasera e bentornati a Carta. Questa sera, lo state vedendo tutti, non sono nello studio, come sempre, ma andrò in onda dal soggiorno dimia”. Con queste paroledà il via all’appuntamento del martedì con Carta. Anche lei, causa, sperimenta dunque la conduzione da. “Anche a me è capitato, come a tanti italiani, di entrare in contatto con una persona positiva e dunque sarò in isolamento ancora per alcuni giorni“ ha spiegato la, che è invece negativa al virus. “Abbiamo voluto comunque rispettare questo appuntamento settimanale con voi, perché così ci è ...

