Covid Bergamo, trend confermato: calano i nuovi casi, ma aumentano i ricoveri (Di martedì 30 marzo 2021) Si è chiusa ieri, 29 marzo, la nostra settimana epidemiologica, che monitoriamo dal martedì al lunedì successivo. L’ultimo periodo ha segnato un nuovo, leggero calo rispetto alla fase di crescita delle settimane precedenti al 16 marzo. I nuovi casi individuati, a livello nazionale, sono stati 144.081, con una riduzione del 5,2% sul periodo precedente (-7.881 nuovi casi). La media giornaliera dei positivi individuati scende a 20.583 da 21.709. Il momento di picco della terza ondata potrebbe essere stato quindi superato, anche se per averne conferma sarà necessario che almeno per i prossimi 7-14 giorni ci sia un ulteriore e, soprattutto, netto calo. Al di là della tendenza al ribasso, riportiamo ancora una volta l’attenzione sui valori assoluti espressi dall’epidemia: che restano altissimi, all’incirca 5 volte superiori ... Leggi su bergamonews (Di martedì 30 marzo 2021) Si è chiusa ieri, 29 marzo, la nostra settimana epidemiologica, che monitoriamo dal martedì al lunedì successivo. L’ultimo periodo ha segnato un nuovo, leggero calo rispetto alla fase di crescita delle settimane precedenti al 16 marzo. Iindividuati, a livello nazionale, sono stati 144.081, con una riduzione del 5,2% sul periodo precedente (-7.881). La media giornaliera dei positivi individuati scende a 20.583 da 21.709. Il momento di picco della terza ondata potrebbe essere stato quindi superato, anche se per averne conferma sarà necessario che almeno per i prossimi 7-14 giorni ci sia un ulteriore e, soprattutto, netto calo. Al di là della tendenza al ribasso, riportiamo ancora una volta l’attenzione sui valori assoluti espressi dall’epidemia: che restano altissimi, all’incirca 5 volte superiori ...

StefanoFeltri : Interessante notare oggi che soltanto i giornali di destra (@Libero_official, @ilgiornale e @LaVeritaWeb) abbiano… - LegaSalvini : DAGOSPIA: 'LA STRAGE COVID IN LOMBARDIA POTEVA ESSERE EVITATA? - IL “VERBALE” DELLA RIUNIONE SEGRETA DEL 2 MARZO 20… - StefanoFeltri : +++ Zone rosse a Bergamo: il verbale segreto smentisce la versione di Conte: sapeva tutto dal 2 marzo 2020, quando… - rosarioT1970 : RT @cmimm: Conte sapeva già dal 2/3/20 non ha fatto nulla per impedire le morti a Bergamo. - romi_andrio : RT @Bergamonews: -