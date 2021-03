Covid Basilicata, oggi 135 contagi e 2 morti: bollettino 30 marzo (Di martedì 30 marzo 2021) Sono 135 i nuovi contagi da coronavirus in Basilicata secondo il bollettino di oggi, 30 marzo. Registrati inoltre altri 2 morti. 1290 il totale dei tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore. Le persone decedute sono cittadini di Montescaglioso e Satriano di Lucania. I positivi sono 113 lucani (di cui 26 a Melfi e 13 a Matera) e 22 cittadini residenti in altre regioni (15 di essi domiciliati e in quarantena in Basilicata, 6 in Puglia, 1 in Veneto). I lucani guariti o negativizzati sono 193, di cui 88 a Potenza e 28 a Sant’Arcangelo. Aggiornando i dati complessivi, i lucani attualmente positivi scendono a 4.469 (-82), di cui 4.301 in isolamento domiciliare, mentre sono 13.908 le persone residenti in Basilicata guarite dall’inizio dell’emergenza ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 30 marzo 2021) Sono 135 i nuovida coronavirus insecondo ildi, 30. Registrati inoltre altri 2. 1290 il totale dei tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore. Le persone decedute sono cittadini di Montescaglioso e Satriano di Lucania. I positivi sono 113 lucani (di cui 26 a Melfi e 13 a Matera) e 22 cittadini residenti in altre regioni (15 di essi domiciliati e in quarantena in, 6 in Puglia, 1 in Veneto). I lucani guariti o negativizzati sono 193, di cui 88 a Potenza e 28 a Sant’Arcangelo. Aggiornando i dati complessivi, i lucani attualmente positivi scendono a 4.469 (-82), di cui 4.301 in isolamento domiciliare, mentre sono 13.908 le persone residenti inguarite dall’inizio dell’emergenza ...

