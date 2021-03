Covid, arresti in Sicilia. "Dati falsi sui contagi". Indagato assessore (Di martedì 30 marzo 2021) Palermo, 30 marzo 2021 - Avrebbero alterato i Dati sulla pandemia , modificando il numero dei positivi e dei tamponi, diretti all'Istituto Superiore di Sanità, condizionando i provvedimenti adottati ... Leggi su quotidiano (Di martedì 30 marzo 2021) Palermo, 30 marzo 2021 - Avrebbero alterato isulla pandemia , modificando il numero dei positivi e dei tamponi, diretti all'Istituto Superiore di Sanità, condizionando i provvedimenti adottati ...

Agenzia_Ansa : Ai domiciliari alcuni appartenenti dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana per aver alterato i dati s… - fanpage : Dati falsi sulla pandemia: un vero e proprio terremoto in Sicilia - Open_gol : Dalla Sicilia venivano trasmessi numeri falsi all'Iss sull'andamento della pandemia secondo le accuse della procura… - Tec_Ambientali : Covid Sicilia, dati falsi su pandemia a Iss: 3 arresti. Indagato Razza - Gianumberto : @Silvestro52 Sembrerebbe in meno: -