Covid | apre il nuovo Hub nel Bosco di Capodimonte | da giovedì vaccini tra le opere d’arte

Leggi su ildenaro

(Di martedì 30 marzo 2021) Partiranno1° aprile le vaccinazioni antialla Fagianeria nel Realdi. Nella struttura realizzata dalla Asl Napoli 1 Centro sarà possibile inoculare sino a 1.200 dosi al giorno in 7 box vaccinali, sforzo ulteriore che permette di raggiungere la capacità di somministrare 8mila dosi al giorno nella sola Asl Na1 Centro. Al Centro vaccinale allestito nel Realdisaranno chiamati subito i caregiver e poi i cittadini per fasce d’età, prediligendo i residenti nei quartieri limitrofi. Oltre alla segnaletica, che condurrà i cittadini sino alla Fagianeria, saranno messe a disposizione all’ingresso di Porta Miano navette elettriche per quanti hanno difficoltà a deambulare. Una volta terminata la somministrazione, i cittadini vaccinati potranno ...