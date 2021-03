Advertising

TV7Benevento : Covid: commissario Palermo, 'mia posizione al vaglio dei pm? Assurdo, io non decidevo nulla...'... - TV7Benevento : Covid: al vaglio posizione commissario Costa, ordinanza 'da lui contributo morale decisivo'... - reggiotv : «La nostra regione e in particolare la provincia di Cosenza stanno vivendo il momento più acuto della pandemia con… - Napolitanteam : Covid, al vaglio del governo il nuovo decreto: ecco cosa potrebbe cambiare dopo Pasqua - - Andrez1si : RT @Lukas08318189: Covid: Verso nuovo decreto, al vaglio graduali aperture - -

Ultime Notizie dalla rete : Covid vaglio

Agenzia ANSA

... 'Perché il Presidente Spirlì ha escluso il Dipartimento Salute dall'Unità di crisie ... la Regione ha riconvertito in punto vaccinale l'ospedale da campo diLise e i suoi indispensabili ...Anche in zona rossa scuole aperte (fino alla prima media) e niente "giallo" fino al 30 aprile: le misure del nuovo Decreto anti -/5. Draghi: "Alsanzioni per operatori sanitari non ...Condividi questo articolo:Palermo, 30 mar. (Adnkronos) – “La mia posizione è al vaglio dei magistrati che parlano di un mio coinvolgimento morale? Assurdo. Io non decidevo nulla sui numeri della pande ...Palermo, 30 mar. (Adnkronos) - La posizione di Renato Costa, il commissario per l'emergenza Covid a Palermo e responsabile dell'hub vaccinale è al vaglio degli inquirenti nper verificare il suo ...