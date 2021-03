Covid Abruzzo, oggi 153 contagi e 25 morti: bollettino 30 marzo (Di martedì 30 marzo 2021) Sono 153 i nuovi contagi da coronavirus in Abruzzo secondo il bollettino di oggi, 30 marzo. Registrati inoltre altri 25 morti. Sono complessivamente 64.924 i casi positivi nella Regione dall’inizio dell’emergenza. I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 27, di cui 13 in provincia dell’Aquila, 4 in provincia di Chieti e 10 in provincia di Teramo. Salgono a 2.125 i decessi totali. Del totale odierno, 17 casi sono riferiti a decessi avvenuti nei giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle Asl. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 52539 dimessi/guariti (+427 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 10260 (-302 rispetto a ieri). ... Leggi su italiasera (Di martedì 30 marzo 2021) Sono 153 i nuovida coronavirus insecondo ildi, 30. Registrati inoltre altri 25. Sono complessivamente 64.924 i casi positivi nella Regione dall’inizio dell’emergenza. I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 27, di cui 13 in provincia dell’Aquila, 4 in provincia di Chieti e 10 in provincia di Teramo. Salgono a 2.125 i decessi totali. Del totale odierno, 17 casi sono riferiti a decessi avvenuti nei giorni scorsi e comunicati solodalle Asl. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 52539 dimessi/guariti (+427 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in(calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 10260 (-302 rispetto a ieri). ...

