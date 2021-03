Covid, a Napoli nuovo centro vaccinale a Capodimonte: dal 1° aprile 1.200 dosi al giorno (Di martedì 30 marzo 2021) Da giovedì 1 aprile l’ASL Napoli 1 centro aprirà il nuovo centro vaccinale nella Fagianeria nel Real Bosco di Capodimonte, struttura nella quale sarà possibile inoculare sino a 1.200 dosi al giorno in 7 box vaccinali. Uno sforzo ulteriore, afferma l’Asl in una nota, che permette di raggiungere la capacità di somministrare 8.000 dosi al giorno nella sola ASL Napoli 1 centro, nel rispetto delle categorie e fasce d’età individuate dal piano vaccinale della Regione Campania. Al centro vaccinale allestito nel Real Bosco di Capodimonte saranno chiamati subito i care-giver e poi i cittadini per fasce d’età, ... Leggi su ildenaro (Di martedì 30 marzo 2021) Da giovedì 1l’ASLaprirà ilnella Fagianeria nel Real Bosco di, struttura nella quale sarà possibile inoculare sino a 1.200alin 7 box vaccinali. Uno sforzo ulteriore, afferma l’Asl in una nota, che permette di raggiungere la capacità di somministrare 8.000alnella sola ASL, nel rispetto delle categorie e fasce d’età individuate dal pianodella Regione Campania. Alallestito nel Real Bosco disaranno chiamati subito i care-giver e poi i cittadini per fasce d’età, ...

