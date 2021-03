(Di martedì 30 marzo 2021) Sono 130 ial-19 in provincia di, 3.271 ina fronte di 44.289 tamponi (il 7,3% del totale) secondo i dati diffusi martedì 30 marzo. A livello regionale sono 85 i, 2.469 i guariti/dimessi. I dati del giorno: – i tamponi effettuati: 44.289 (di cui 23.728 molecolari e 20.561 antigenici) totale complessivo: 8.113.066 – i: 3.271 (di cui 75 ‘debolmente’) – i guariti/dimessi totale complessivo: 604.384 (+2.469), di cui 5.763 dimessi e 598.621 guariti – in terapia intensiva: 862 (-8) – i ricoverati non in terapia intensiva: 7.109 (+115) – i, totale complessivo: 30.635 (+85) Iper ...

Advertising

LegaSalvini : DAGOSPIA: 'LA STRAGE COVID IN LOMBARDIA POTEVA ESSERE EVITATA? - IL “VERBALE” DELLA RIUNIONE SEGRETA DEL 2 MARZO 20… - StefanoFeltri : +++ Zone rosse a Bergamo: il verbale segreto smentisce la versione di Conte: sapeva tutto dal 2 marzo 2020, quando… - StefanoFeltri : Interessante notare oggi che soltanto i giornali di destra (@Libero_official, @ilgiornale e @LaVeritaWeb) abbiano… - zazoomblog : Covid: a Bergamo 130 nuovi positivi in Lombardia oltre 3.200 casi e 85 decessi - #Covid: #Bergamo #nuovi #positivi - webecodibergamo : I dati di oggi -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Bergamo

BergamoNews

I pazientiin terapia intensiva 870 (+2), mentre i ricoverati erano scesi a 6.994 ( - 75). Nel Milanese registrati 608 casi, di cui 245 a Milano città. Nel resto della Lombardia,: ...Il docu - video è espressione dell'impegno e della vicinanza di Conad ai territori bergamaschi colpiti dall'emergenza sanitaria tra marzo e luglio ...Sono 16.017 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia, a fronte di 301.451 tamponi eseguiti. Il tasso di positività odierno si attesta al 5,3%, in calo rispetto all'8,2% di lunedì. Nelle ultime ...Sono 300 in più, rispetto a ieri, le persone risultate positive al coronavirus in Calabria dove sono stati sottoposti a test 624.561 soggetti per un totale ...