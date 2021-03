Covid, 529 decessi in 24 ore 16.017 nuovi casi. “Spalmiamo i morti”: dati falsi in Sicilia per non finire in zona rossa (Di martedì 30 marzo 2021) Indagate 7 persone che, per non far finire la Regione in zona rossa, avrebbero comunicato in modo inesatto i dati dei casi e dei decessi legati al Covid. Il Ministero della Salute informa che i casi totali – attualmente positivi, morti e guariti – sono saliti di 16.017 unità. Nelle ultime ventiquattro ore 529 morti. L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 30 marzo 2021) Indagate 7 persone che, per non farla Regione in, avrebbero comunicato in modo inesatto ideie deilegati al. Il Ministero della Salute informa che itotali – attualmente positivi,e guariti – sono saliti di 16.017 unità. Nelle ultime ventiquattro ore 529. L'articolo proviene da Leggilo.org.

