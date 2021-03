Covid-19, peggiorate le condizioni di Elenoire Ferruzzi. Tanti i messaggi di sostegno (Di martedì 30 marzo 2021) E’ aumentata la preoccupazione per le condizioni di salute di Elenoire Ferruzzi. La nota showgirl, molto famosa soprattutto nel mondo social, è stata ricoverata nelle scorse settimane dopo aver contratto il Covid-19. Tuttavia, pare che negli ultimi giorni la Ferruzzi sia peggiorata. Un amico della performer avrebbe infatti rivelato che Elenoire è stata interessata da una crisi respiratoria. L’ultimo post della star transessuale risale allo scorso 18 marzo, quando rivelava di essere molto provata sia psicologicamente che fisicamente dal coronavirus, che l’aveva colpita da una decina di giorni. LEGGI ANCHE => Chi è Elenoire Ferruzzi, l’icona LGBT in arrivo nella casa del Grande Fratello VIP? “Sono devastata, terrorizzata, annientata, ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 30 marzo 2021) E’ aumentata la preoccupazione per ledi salute di. La nota showgirl, molto famosa soprattutto nel mondo social, è stata ricoverata nelle scorse settimane dopo aver contratto il-19. Tuttavia, pare che negli ultimi giorni lasia peggiorata. Un amico della performer avrebbe infatti rivelato cheè stata interessata da una crisi respiratoria. L’ultimo post della star transessuale risale allo scorso 18 marzo, quando rivelava di essere molto provata sia psicologicamente che fisicamente dal coronavirus, che l’aveva colpita da una decina di giorni. LEGGI ANCHE => Chi è, l’icona LGBT in arrivo nella casa del Grande Fratello VIP? “Sono devastata, terrorizzata, annientata, ...

H0PESTR0M : @devrijnho Elenoire Ferruzzi una donna trans molto conosciuta nell'ambiente dello spettacolo soprattutto per i suoi… - NomeUte69208394 : RT @santarosalba: Chi non sa cosa vuol dire amare una persona vede nel marcio nelle persone che si amano anche se in un contesto televisivo… - santarosalba : Chi non sa cosa vuol dire amare una persona vede nel marcio nelle persone che si amano anche se in un contesto tele… - RIGA_IT : @colvieux Forse anche i genitori hanno bisogno di essere ascoltati, accompagnati, accuditi ? Situazioni peggiorat… -