Covid-19, il bollettino del Ministero Della Salute del 30 marzo 2021 (Di martedì 30 marzo 2021) I dati dell’epidemia da Covid-19 aggiornati al 30 marzo 2021 sono stati diramati dal Ministero Della Salute tramite il consueto bollettino. Il Ministero Della Salute, tramite il consueto bollettino, ha… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Ilenia Abbondanza su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di martedì 30 marzo 2021) I dati dell’epidemia da-19 aggiornati al 30sono stati diramati daltramite il consueto. Il, tramite il consueto, ha… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Ilenia Abbondanza su BlogLive.it.

Advertising

SkyTG24 : In arrivo una nuova ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza. Cosa prevede: - SkyTG24 : Verrà distribuito oggi il lotto più importante giunto all'Italia finora: un milione di dosi di #vaccino anti-Covid… - SkyTG24 : Oggi è alto il numero dei decessi che sono 551: mai così tante vittime in 24 ore dal 26 gennaio… - zazoomblog : Covid-19 il bollettino del Ministero Della Salute del 30 marzo 2021 - #Covid-19 #bollettino #Ministero - ferrarisergio4 : Covid oggi in Italia: bollettino contagi del 30 marzo 2021. Dati Coronavirus: le regioni -