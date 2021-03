Covid-19, i dati di martedì 30 marzo: 16.017 nuovi casi. I morti sono 529 (Di martedì 30 marzo 2021) Nelle ultime 24 ore i nuovi contagi Covid registrati sono stati 16.017. I morti sono stati 529 mentre i guariti sono stati 18.687. In calo il tasso di positività: 5,3% (-2,9%) L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 30 marzo 2021) Nelle ultime 24 ore icontagiregistratistati 16.017. Istati 529 mentre i guaritistati 18.687. In calo il tasso di positività: 5,3% (-2,9%) L'articolo .

