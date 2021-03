Covid | 16 017 nuovi casi e 529 decessi | ma mancano i dati della Sicilia

(Di martedì 30 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – In Italia crescono sia i positivi che i. Secondo il bollettino del MinisteroSalute ipositivi al coronavirus sono 16.017 contro i 12.916di ieri. In piùche oggi non sono stati comunicati “per motivi organizzativi”, spiegano le note alla tabella del Ministero. I tamponi processati sono stati 301.451 e che fa crollare l'indice di positività al 5,3%. Per quanto riguarda i, sono 529 le persone morte nelle ultime 24 ore. Ieri erano state 417.I guariti registrati in 24 ore sono 16.687 mentre gli attuali positivi calano di 3.161 unità attestandosi a 562.832. Sul fronte ospedaliero si osserva un nuovo incremento dei ricoverati nei reparti ordinari, 29.231 (+68). ...

Nel frattempo, sono 16.i casi- 19 accertati nelle ultime 24 ore in Italia con poco più di 300mila tamponi totali. Il Ministero della Salute riporta che i casi complessivi di- 19 da ...In Lombardia 3.271 casi, in Piemonte 1.861 e nel Lazio 1.593 . Sono 16.i nuovi contagi da- 19, circa 3mila in piu' rispetto a ieri ma con il doppio dei tamponi (310mila). Sono i dati del bollettino odierno del ministero della Salute che registra anche una ...Milano, 30 mar. (LaPresse) - Sono 301.451 i test, fra tamponi molecolari e antigenici rapidi, analizzati nelle ultime 24 ore in Italia. In virtù dei 16.017 ...Emergenza coronavirus in Italia, diffuso dal Ministero della Salute il bollettino del 30 marzo. I casi nelle ultime 24 ore sono 16.017 (ieri 12.916) per complessivi ...