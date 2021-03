Così lo Sputnik V ha spaccato il governo slovacco (Di martedì 30 marzo 2021) In Slovacchia all’emergenza sanitaria è subentrata la crisi politica. È accaduto, infatti, che la decisione del governo Matovic di dare semaforo verde ad un accordo con il Fondo sovrano russo per l’acquisto di un ingente carico di Sputnik V – due milioni di dosi – abbia comportato il collasso del già fragile esecutivo multicolore. L’evento potrebbe sorprendere InsideOver. Leggi su it.insideover (Di martedì 30 marzo 2021) In Slovacchia all’emergenza sanitaria è subentrata la crisi politica. È accaduto, infatti, che la decisione delMatovic di dare semaforo verde ad un accordo con il Fondo sovrano russo per l’acquisto di un ingente carico diV – due milioni di dosi – abbia comportato il collasso del già fragile esecutivo multicolore. L’evento potrebbe sorprendere InsideOver.

