Così Biden “cancella” Trump: aumento record di tasse (Di martedì 30 marzo 2021) Quando la sinistra giunge al potere la certezza è una: le tasse aumentano. Quello che il Presidente Usa Joe Biden è pronto a varare è il più grande aumento delle tasse federali dal 1942 ad oggi. Come riporta l’Agi, che cita il New York Times, l’aumento dovrebbe aiutare a pagare per una serie di programmi InsideOver. Leggi su it.insideover (Di martedì 30 marzo 2021) Quando la sinistra giunge al potere la certezza è una: leaumentano. Quello che il Presidente Usa Joeè pronto a varare è il più grandedellefederali dal 1942 ad oggi. Come riporta l’Agi, che cita il New York Times, l’dovrebbe aiutare a pagare per una serie di programmi InsideOver.

Advertising

Mansourranjbar1 : ????Jesse Waters parla di come stiamo guardando un film con sceneggiatura che viene letteralmente prodotto e messo in… - classcnbc : USA: CORSA SENZA FRENI VERSO VACCINAZIONI Nuovo record per gli #USA: 33mln di dosi di vaccino disponibili questa s… - SetthRiccardo : Il @nytimes ha pubblicato questo interessante quiz. La maggior parte delle persone sa riconoscere in base al luogo… - luigim5491 : RT @quaranta_vito: Gli devo dare atto a #Biden, ha inventato un nuovo modo di affrontare le interviste... rispondere mentre va via! Così si… - quaranta_vito : Gli devo dare atto a #Biden, ha inventato un nuovo modo di affrontare le interviste... rispondere mentre va via! Co… -

Ultime Notizie dalla rete : Così Biden Amanda Gorman, versi di speranza in edicola con il "Corriere" ... due generazioni così distanti da unire il mondo. Il libro della poetessa Amanda Gorman, The Hill ...il poemetto letto da Amanda Gorman il giorno dell'insediamento del presidente americano Joe Biden è ...

Cuba: Scotto, il bloqueo va rimosso, ma il voto all'Onu non riguarda l'Avana Cuba non è il Myanmar, così come non è la Siria, la Corea del Nord o il Venezuela. Va affrontata e ... Oggi c'è Biden, ma la sua agenda su L'Havana non è ancora chiara. Occorre tuttavia rilanciare un'...

Ue: Draghi, 'Biden ha portato aria nuova e fresca in rapporto con Usa' Affaritaliani.it ... due generazionidistanti da unire il mondo. Il libro della poetessa Amanda Gorman, The Hill ...il poemetto letto da Amanda Gorman il giorno dell'insediamento del presidente americano Joeè ...Cuba non è il Myanmar,come non è la Siria, la Corea del Nord o il Venezuela. Va affrontata e ... Oggi c'è, ma la sua agenda su L'Havana non è ancora chiara. Occorre tuttavia rilanciare un'...