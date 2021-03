Cosenza Ascoli probabili formazioni e Tv

(Di martedì 30 marzo 2021) Gara valida per la trentunesima giornata di Serie B 20/21. Sarà una gara fondamentale per entrambe le squadre, dato che a tutti gli effetti si tratta di uno spareggio salvezza.si giocherà venerdì 2 aprile alle ore 15,00 presso lo stadio Gigi Marulla di. Come arrivano le squadre? Momento difficile per entrambe le squadre, divise solamente da un punticino. I padroni di casa sono sedicesimi con 29 punti, mentre gli ospiti sono diciottesimi con 28 punti. I calabresi sono reduci dal pareggio esterno ottenuto contro la Reggiana (1-1). Una gara in cui fare punti era assolutamente necessario. Un vero peccato dato che ilaveva dominato la gara, ma senza concretizzare le importanti occasioni avute. Anche l’arriva a questa drammatica gara con un pareggio sul groppone ...

Vi proponiamo le dichiarazioni rilasciate stamane al Picchio Village dal 23enne centrocampista dell'Dario Saric in vista del match con ilin programma Venerdì 2 Aprile alle ore 15 allo stadio "San Vito - Marulla" per la 31esima giornata del campionato di Serie B. "E' normale che ci ......Area Tecnica Allenamenti e Medicina sportiva Dossier calcio Manuali Tecnici Tattica Storie di Campioni Video Sport Calcio Serie A Calciomercato Serie BBrescia Chievo Verona Cittadella...L'attaccante Sueva è in attesa della conferma dall'ASP per rientare in gruppo e prendere parte al match interno contro l'Ascoli.Dario Saric, talentuoso centrocampista classe 97 in forza all'Ascoli, ha analizzato il momento dei suoi indicando poi la strada da seguire per raggiungere l'obiettivo.