Cosa resterà della musica dal vivo dopo il Covid? (Di martedì 30 marzo 2021) Alla fine le notizie sono arrivate. Quelle che non avremmo voluto arrivassero, dovrei dire, da prassi. O che magari non avreste voluto voi, poi spiego meglio. Quelle che tutti sapevamo sarebbero arrivate, al punto che forse neanche sono vere e proprie notizie, niente che sorprenda, faccia dire wow, ma neanche faccia soffermare un attimo chi la legge, come a dire, questo non me lo sarei aspettato. I grandi eventi di questa estate stanno iniziando a saltare, come appunto era ineluttabile. Hanno iniziato da tempo, da parecchi mesi, gli eventi che prevedevano la presenza di artisti internazionali. Stanno ora arrivando i carichi da novanta italiani, e ha iniziato ovviamente Vasco, che di questi carichi da novanta è il più “carico” di tutti. Era prevedibile, era inevitabile, era scontato. Io, che come sapete a Vasco sono legato, anche professionalmente, inserito di ufficio a ... Leggi su optimagazine (Di martedì 30 marzo 2021) Alla fine le notizie sono arrivate. Quelle che non avremmo voluto arrivassero, dovrei dire, da prassi. O che magari non avreste voluto voi, poi spiego meglio. Quelle che tutti sapevamo sarebbero arrivate, al punto che forse neanche sono vere e proprie notizie, niente che sorprenda, faccia dire wow, ma neanche faccia soffermare un attimo chi la legge, come a dire, questo non me lo sarei aspettato. I grandi eventi di questa estate stanno iniziando a saltare, come appunto era ineluttabile. Hanno iniziato da tempo, da parecchi mesi, gli eventi che prevedevano la presenza di artisti internazionali. Stanno ora arrivando i carichi da novanta italiani, e ha iniziato ovviamente Vasco, che di questi carichi da novanta è il più “carico” di tutti. Era prevedibile, era inevitabile, era scontato. Io, che come sapete a Vasco sono legato, anche professionalmente, inserito di ufficio a ...

tripps42 : @masecrepassi Cosa non si fa per fare servizi comunque. Quella infamata alla mamma di Sarah Scazzi resterà negli annali, che schifezza. - fantixcute_ : RT @habemusansie: filippo se lunedì non mi canti flow eh mama eh e cosa resterà la prendo sul personale - fabrydami : @kiara86769608 Solite parole di circostanza... Voglio proprio vedere cosa resterà di questo governo quando non ci s… - Herbert403 : Ha detto una cosa sacrosanta, che però resterà solo fatta di parole. Vaccini, Figliuolo alle Regioni: “Se acquista… - M_4_R_C_O : @Convertino73 Perdonami se mi permetto, ma non dopo: ADESSO!!! Se sommiamo le ore trascorse davanti al monitor pens… -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa resterà Milano - Cortina, "Futura" il logo scelto per i Giochi del 2026 E' un logo che non resterà stabile, ma evolverà, per una storia che disegneremo assieme". "Il logo ... So cosa c'è alle spalle, da dove siamo partiti, un gruppetto di matti con un sogno. Mi è venuto in ...

Milano - Cortina, 'Futura' il logo scelto per i Giochi del 2026 E' un logo che non resterà stabile, ma evolverà, per una storia che disegneremo assieme". "Il logo ... So cosa c'è alle spalle, da dove siamo partiti, un gruppetto di matti con un sogno. Mi e' venuto in ...

Angelozzi: cambio allenatore deciso nei due giorni dopo il Lecce ciociariaoggi.it E' un logo che nonstabile, ma evolverà, per una storia che disegneremo assieme". "Il logo ... Soc'è alle spalle, da dove siamo partiti, un gruppetto di matti con un sogno. Mi è venuto in ...E' un logo che nonstabile, ma evolverà, per una storia che disegneremo assieme". "Il logo ... Soc'è alle spalle, da dove siamo partiti, un gruppetto di matti con un sogno. Mi e' venuto in ...