Cosa accadrà dopo il 7 aprile? La domanda che si stanno ponendo gli italiani

Leggi su howtodofor

(Di martedì 30 marzo 2021) Il governo è al lavoro sulle nuove misure da adottare per contenere l'epidemia di coronavirus nel nostro PaesePasqua. Il decreto attualmente valido, infatti, arriva fino al 6: dal 7 ne entrerà in vigore uno nuovo che detterà le regole anti-contagio fino a fine mese. Come ha spiegato lo stesso Mario Draghi in conferenza stampa, fino al 30saranno confermate tutte le misure attuali: quindi la divisione dell'Italia in base al livello di rischio (ma continua la sospensione della zona gialla), il coprifuoco, le chiusure automatiche con un'incidenza di contagi elevata e il divieto di spostarsi tra le Regioni. La principale novità, e probabilmente l'unica, riguarderà la scuola: il presidente del Consiglio, infatti, ha annunciato il ritorno in presenza per gli alunni dalla prima media in giù anche nelle zone rosse. ...