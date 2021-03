Corsport: il rinnovo di Insigne è legato alla qualificazione in Champions (Di martedì 30 marzo 2021) È chiaro che l’ossessione della qualificazione in Champions per il Napoli non è solo una questione di principio per tornare nella massima competizione europea, ma anche e soprattutto una questione economica perché gli introiti provenienti dalla Champions darebbero una boccata d’aria al bilancio azzurro. Al discorso qualificazione, scrive il Corriere dello Sport, è legato infatti il discorso relativo alla scelta dell’allenatore che sederà in panchina nella prossima stagione, ma anche quello del mercato e dei rinnovi Il caso-simbolo? Quello di Insigne, il capitano: con la Champions, con i polmoni piani di ossigeno, è logico che i discorsi relativi allo stipendio saranno cioè sarebbero ben diversi rispetto al caso ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 30 marzo 2021) È chiaro che l’ossessione dellainper il Napoli non è solo una questione di principio per tornare nella massima competizione europea, ma anche e soprattutto una questione economica perché gli introiti provenienti ddarebbero una boccata d’aria al bilancio azzurro. Al discorso, scrive il Corriere dello Sport, èinfatti il discorso relativoscelta dell’allenatore che sederà in panchina nella prossima stagione, ma anche quello del mercato e dei rinnovi Il caso-simbolo? Quello di, il capitano: con la, con i polmoni piani di ossigeno, è logico che i discorsi relativi allo stipendio saranno cioè sarebbero ben diversi rispetto al caso ...

Ultime Notizie dalla rete : Corsport rinnovo CorSport: il rinnovo di Inzaghi con la Lazio si allontana. Con Lotito è gelo La trattativa per il prolungamento si è affievolita. Sono venuti meno gli stimoli a proseguire insieme da entrambe le parti. Il tecnico si interroga e ha preso tempo Lo scrive il Corriere dello Sport, ...

Non solo Sarri, ADL punta tre tecnici esperti e divide i tifosi ...dal Corsport se ne aggiunge un terzo, quello di Simone Inzaghi , il cui contratto con la Lazio scadrà il prossimo 30 giugno: le parti, al momento, hanno messo in pausa la trattativa per il rinnovo. ...

Corsport - Firme che scottano Firme che scottano", è il titolo di apertura del Corriere dello Sport oggi in edicola. Tanti i rinnovi che tardano ad arrivare: 67 i giocatori in scadenza a giugno e altri 100 ...

