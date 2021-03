Coronavirus, variante inglese ormai dominante. In Italia 9 casi su 10 di Covid (Di martedì 30 marzo 2021) Ha ormai soppiantato per la quasi totalità il virus SarsCov2 "tradizionale" . La cosiddetta variante inglese del virus è infatti ad oggi responsabile dell’86,7% dei casi di Covid-19 in Italia, quasi... Leggi su feedpress.me (Di martedì 30 marzo 2021) Hasoppiantato per la quasi totalità il virus SarsCov2 "tradizionale" . La cosiddettadel virus è infatti ad oggi responsabile dell’86,7% deidi-19 in, quasi...

