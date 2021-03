Coronavirus, sono i 1.180 nuovi casi in Toscana e 32 i decessi (Di martedì 30 marzo 2021) Ecco il bollettino della Regione di martedì 30. Le persone ricoverate nei reparti Covid sono complessivamente 1.807 (13 in più rispetto a ieri) Leggi su iltirreno.gelocal (Di martedì 30 marzo 2021) Ecco il bollettino della Regione di martedì 30. Le persone ricoverate nei reparti Covidcomplessivamente 1.807 (13 in più rispetto a ieri)

